Yazıhan Ovası'nda Su Bereketi

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki 90 bin dekar tarım arazisi, Boztepe Recai Kutan Barajı ile hayat buldu.

Yazıhan ilçesinde 1990'lı yıllarda temeli atılan ve gövde kısmı 2012'de tamamlanan Boztepe Recai Kutan Barajı'ndan tarım arazilerine bu yıl ilk defa su verildi. 90 bin dekar arazinin suyla buluştuğu ovada Devlet Su İşlerinin verilerine göre 120 bin dekar arazi sulanacak ve barajın ülke ekonomisine katkısı ise yıllık 68 milyon liranın üzerinde olacak.

Su olmadığı için daha önce arpa ve buğday ekilen ovada şimdi pancar, silajlık mısır ve yem bitkileri gibi endüstriyel bitkiler yetiştiriliyor.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada yöre çiftçisinin uzun yıllar barajın tamamlanmasını beklediğini söyledi.

"Çiftçimiz bu yıl bayram ediyor"

Gençlik yıllarında bölgeye baraj yapılacağını dedesi ve babasının her zaman konuştuğunu anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"35 yıldır barajın yapılmasını bekliyorduk. Proje iz düşümüne alınmıştı. AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle proje iz düşümünden çıkarıldı ve ihale edildi. Barajın gövde dolgusunun ardından sulama sistemi yapıldı. Bu yıl ilk kez baraj suyuyla sulama yapıyoruz, Yazıhan Ovası suyla hayat buldu. Yazıhan Ovası'nda 20 bin dekarlık alana pancar ekildi, kavun, karpuz, yonca, silajlık mısır ekimi de yapıldı. Türkiye, 81 milyon nüfusu, 40 milyon turisti doyuruyorsa bu Türk çiftçisinin emeği ve toprağın suyla buluşmasıyla oluyor. Bu nedenle Boztepe Barajı bizim için çok önemli. Çiftçimiz bu yıl bayram ediyor."

Kılıç, Yazıhan Ovası'nın Türkiye'nin en az yağış alan ovalarından biri olduğuna işaret ederek, yüzyıllardır ovada arpa ve buğday ekildiğini aktardı.

"Arazilerimizin değeri de arttı"

Çiftçilerin arpayı, buğdayı biçmeden tarlada bıraktığı kurak yılların artık geride kaldığını vurgulayan Kılıç, "Arpa ektiğimiz tarlada Allah'a hamdolsun bugün kavun, karpuz, pancar üretiyoruz. Bir dekar arpa ekili alanda üretici 100 lira gelir elde ediyordu eskiden. Bugün kara geçtik, üreticimizin yüzü gülüyor, Yazıhan yeşile bürünüyor. Arazilerimizin değeri de arttı. Dekarı 3 bin liraya satılan araziler bugün 15 bin liraya alıcı buluyor. Sivas, Tokat, Kayseri'den çiftçiler geldi, arazi kiralayarak, pancar ve mısır üretimi yapıyor." diye konuştu.

94 yaşında vefat eden dedesi ile 84 yaşında vefat eden babasının barajın tamamlanmasını göremediğini bildiren Kılıç, "53 yaşındayım, çok şükür barajımız yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

"Mahsule doya doya su veriyoruz"

Çiftçi Abdullah Bahşi ise yaklaşık 20 yıldır Yazıhan ovasında tarımla uğraştığını dile getirerek, sulama konusunda şimdiye kadar çok sıkıntı çektiklerini hatırlattı.

Barajın sulama sisteminin devreye girmesine üretici olarak sevindiklerini kaydeden Bahşi, "100 dönüm kavun ile 100 dönüm pancar ektim, mahsule doya doya su veriyoruz. Kavun fiyatları şu an için güzel, kilogramının 80 kuruş ile bir lira arasında satıyoruz. Sulama sistemi denendiği için sistem oturana kadar yani iki yıl ücret ödemeyeceğiz." ifadesini kullandı.