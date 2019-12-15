Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına "silahlı saldırı yapıldığı" iddiaları
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Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına "silahlı saldırı yapıldığı" iddiaları

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

15.12.2019 03:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 03:21
Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına

Baruş, İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği'ne silahlı saldırı düzenlendiğine yönelik paylaşımların bulunduğunu söyledi.

Bunların gerçeği yansıtmadığını belirten Baruş, "Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevre nöbetçisi tarafından binayı gözetlediği düşünülen bir kişinin görülmesi üzerine caydırma amacıyla havaya ateş açılmıştır. Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Şüpheli şahısı arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Bu arada polis ekipleri Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevresinde arama tarama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına "silahlı saldırı yapıldığı" iddiaları
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