Yazıhan'da Kaza: 1 Yaralı

Malatya-Sivas Karayolu Yazıhan ilçe girişinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yaşanan kazada Ahmet Tıkan yönetimindeki 28 NL 760 yönetimindeki otomobil, Yazıhan ilçe girişindeki kavşakta sürücü ismi öğrenilemeyen 44 NT 978 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Tıkan, itfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA