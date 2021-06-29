Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan helikopter kazası ve olayla ilgili soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 kişinin yargılanmasına devam edildi,19 sanıklı davanın ikinci duruşması, Kahramanmaraş 2.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan helikopter kazası ve olayla ilgili soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 kişinin yargılanmasına devam edildi,

19 sanıklı davanın ikinci duruşması, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, haklarındaki farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan 6 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların bazılarının da hazır bulunduğu duruşmada Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, kızı Firuze, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle duruşmaya sınırlı sayıda kişi alındı.

16 saat süren duruşmanın ilk bölümünde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Yusuf Yiğit ve diğer sanıklar SEGBİS'ten bağlanarak, haklarında iddia edilen suçlamaları reddettiler.

Yazıcıoğlu'nun avukatları Kemal Yavuz ile Selami Ekici, sanıkların mahkemeyi oyaladıklarını, erteleme sürecine gitmeye çalıştıklarını ifade ettiler. Helikopterin, örgütlü bir yapı tarafından düşürüldüğünü, bu davanın ise olaydan sonraki soruşturmalara örgütlü yapının müdahalesini gösterdiğini dile getiren avukatlar, "Sanıkların yok etmeye çalıştıkları deliller suikast eylemini kapatmaya yöneliktir" diyerek, tüm sanıkların tutuklanmasını talep ettiler.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Ekim 2021 tarihine erteledi.

Dava süreci nasıl başlamıştı?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilerek, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Bu dosya ile Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki, helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan birinin vefatı nedeniyle yargılanan kişi sayısı 19'a düşmüştü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:19:05. #1.15#

title