Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen cezanın gerekçesi açıklandı Açıklaması

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkındaki kararın gerekçesi tamamlandı.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düştüğü dönem, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasının gerekçesinde önemli bilgiler yer aldı.

Toplam 44 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, iddianame, sanık savunması ve çok sayıda tanık beyanının yanı sıra deliller kısmında, mahkemece çeşitli kurumlardan istenilen raporlara yer verildi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ta bulunan Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl teşkilatından Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile BBP seçim çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in içerisinde bulunduğu ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin kullandığı TC-HEK tescil işaretli helikopterin miting dönüşü 25 Mart 2009'da saat 15.00 sıralarında Kahramanmaraş Merkez Sisne Obası ile Göksun Kızılöz Mahallesi arasındaki dağlık alana düştüğü ve helikopterdekilerin öldüğü hatırlatılan gerekçeli kararda, saat 17.00 civarında helikopter enkazının bulunduğuna ilişkin çeşitli ulusal kanallar ve internet sitelerinde haberler yapılmaya başlandığı anımsatıldı.

Kararda, olay tarihinde Kayseri Valisi olarak görev yapan Mevlüt Bilici'nin açıklamalarının kaynak gösterildiği bu haberlerde, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yaralı kurtulduğu ve tedavi için Kayseri'ye getirileceklerinin belirtildiği fakat bir müddet sonra bu haberlerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı, kaza bölgesine henüz hiçbir arama kurtarma ekibinin ulaşmadığı ifade edildi.

İkinci bilgi notunda "yaralı kurtarıldığı" yazıldı

Dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İsmail Duman'ın, helikopterdeki Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişiye ulaşılamaması üzerine çalışma yürütüldüğüne ilişkin bilgi notu hazırlandığı belirtilen kararda, "Bu ilk bilgi notunun gönderilmesinden hemen sonra tanık İsmail Duman'ın kendisi yerine yetkili olarak sanık Dursun Özmen'i bırakarak olay yerine intikal etmek üzere şubeden ayrıldığı tanık beyanlarından anlaşılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kararda, sanık Dursun Özmen'in talimatıyla "Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin saat 14.35'te Yozgat ili Yerköy ilçesine hareket ettiği, 1 saat geçmesine rağmen intikal etmediği bildirilmiştir. Devam eden çalışmalarda, ilimiz Göksun ilçesi Hacı Ömer köyü, Temurağa köyü, Kazmadere mevkisinde helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan Yazıcıoğlu'nun ayağında kırık bulunduğu, ölmediği, diğerlerinin yaralı olduğu, kazazedelerin Göksun Devlet Hastanesine intikal ettirilmekte oldukları, hastane çalışanlarının hazır bekletildiği şeklinde bilgiler ulaştırılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." şeklinde gerçeğe aykırı ikinci bilgi notu hazırlandığı kaydedildi.

Bilgi notunun saat 17.40 sıralarında tüm illere gönderildiği ve Kayseri'ye saat 17.41'de ulaştığı aktarılan kararda, "Sanık Dursun Özmen 2 No'lu bilgi notunu Kayseri ve diğer illere göndermeden önce Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının sağ kurtulduğuna dair asılsız haberin şifahen Kayseri istihbaratıyla paylaşılmasını sağlamış ve bu bilgi önce Kayseri İstihbarat Şube Müdür Ali Orhan Dinç tarafından Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'e ve onun tarafından da Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye aktarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Haber kanalları ve internet sitelerini kaynak göstermiş

"Daha önce şifahi olarak yayılan asılsız bilginin bu 2. bilgi notuyla somutlaştırıldığı ve bu bilgi notunun tüm illere gönderilmesi sebebiyle haber kirliliğinin artmasına katkı sağlandığı aşikardır." değerlendirmesinde bulunulan kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Dursun Özmen, 2 No'lu bilgi notuna haber kanalları, internet siteleri ve istihbarat personelinin sahadan topladığı bilgileri kaynak olarak göstermiştir. Ancak ülke gündemini sarsıcı nitelikteki son derece önemli bir olaya ilişkin bilgi kaynağının haber kanalları veya internet siteleri olması inandırıcı olmaktan oldukça uzaktır. Zira istihbarattan sorumlu yüksek düzeyli bir kamu görevlisinden beklenen normal bir vatandaş gibi haberleri izleyerek bilgi edinmesi değil sahadaki personeli aracılığıyla veri toplamasıdır. Ulusal haber kanalları ya da internet sitelerinden aldığı bilgiyi ise olayın meydana geldiği şehirdeki bir istihbarat görevlisi olarak teyit etmeden kullanmaması gerekir. Kaldı ki sanık Dursun Özmen asılsız bilgiyi aldığı sahadaki haber kaynaklarının kim olduklarını açıklayamamıştır."

Sanığın birçok nedenden dolayı uyarılmasına rağmen ısrarla bilgi notunu tüm illere gönderilmesini sağladığı vurgulanan kararda, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geciktiği anlatıldı.

"Arama kurtarma çalışmaları sekteye uğradı"

Dursun Özmen'in Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak bilgi notu düzenlemesinin görevlerinin arasında olduğu hatırlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Ancak Özmen görevinin gereklerine aykırı hareket ederek gerçeğe aykırı bilgi notu düzenlemiştir. Ülke gündemini sarsıcı niteliğine rağmen Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle neticelenen olaya ilişkin hazırlanmasını sağladığı kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bilgi notuyla mesai arkadaşlarının uyarısına rağmen bilerek ve isteyerek görevinin gereklerine aykırı hareket etmiştir. Sanık düzenlenmesini sağladığı bilgi notuyla kişilerin mağduriyeti ve kamunun zararına neden olmuştur. Şöyle ki gerçeği yansıtmayan bu bilgi notunun önce şifahen Kayseri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile paylaşılması ve sonra resmi olarak tüm illere gönderilmesi neticesinde ulusal kanallar ve internet sitelerinde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurtarıldığına ilişkin haberler yapılmış ve bu haberler dolayısıyla arama kurtarma çalışmaları sekteye uğramıştır. Diğer yandan, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bilgi notu dolayısıyla gerçeği yansıtmayan haberlerin yapılması ve bu bilgi notunun tüm illere gönderilmesi suretiyle bu haberlerin devamına ve bilgi kirliliğine katkı sunulması başlı başına kamu zararına sebebiyet vermiştir. Zira bu çelişkili haberler kamuoyunca ciddi bir rahatsızlık ve toplumda huzursuzluk oluşmasına neden olmuştur. Toplumda infial yaratan bu gelişme, toplumun devlete yönelik algısını olumsuz etkilemiş ve devletin manevi kişiliğine olan güvenin sarsılmasına yol açmıştır."

Karar

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince 25 Ocak 2021'de görülen karar duruşmasında, FETÖ hükümlüsü sanık Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan üst sınırdan 2 yıl hapis cezası verilmişti.

Sanığın kişiliği, suç işleyiş şekli, olayla ilgili pişmanlığının bulunmayışı, cezaların caydırıcılığı ve adalete güven ilkesi gibi hususlar dikkate alınarak cezada indirim yapılmasına gerek görmeyen mahkeme, Özmen'in yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi, kişilik özellikleri, tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak cezanın ertelenmesine de yer olmadığına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı