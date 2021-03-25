Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor

25.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:50
Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor

Sivas'ta yaşayan Cemal Kılcı, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na hediye etmek için özel olarak diktiği ancak teslim edemediği gömleği 12 yıldır dükkanında saklıyor.

Sivas'ta yaşayan Cemal Kılcı, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na hediye etmek için özel olarak diktiği ancak teslim edemediği gömleği 12 yıldır dükkanında saklıyor.

Sivas merkezdeki Sirer pasajında terzilik yapan Cemal Kılcı, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na hediye etmek için özel bir gömlek dikti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında yaşamını yitirmesi sonucu gömleği kendisine veremeyen Kılcı, 12 yıldır gömleği dükkanında muhafaza ediyor. Cemal Kılcı, Yazıcıoğlu'nun son vücut ölçüleriyle dikilen gömleğe gözü gibi bakıyor. Gömleği isteyenlere vermediğini söyleyen Kılcı, anı olarak saklayacağını ifade etti.

"BAŞKANIN EN SON ÖLÇÜSÜ"

Terzi Cemal Kılcı, gömleğin Muhsin Yazıcıoğlu'nun son vücut ölçüleriyle dikildiğini belirterek, "Vaktiyle babama yardımcı olan, ameliyatında babama desteklerini esirgemeyen Muhsin başkan Kayseri'de özel bir hastanede yardımcı olmuştu, kan vermişti. Ben de gömlekçi olduğum için özel bir gömlek dikip hediye etmek istediğimi beyan ettim. Sevdiğimiz bir ağabeyin aracılığıyla ölçüsünü almak için randevu aldık. Kurban Bayramı'nın 4'ncü günüydü. Gittim bizzat ölçüsünü aldım. Bu gömlek başkanın en son ölçüsüdür. Ama tabii biz gömleği ürettiğimizde de kaza oldu. Teslim edemedik. Bunu diğer gömleklerle beraber saklıyorum" şeklinde konuştu.

Kılcı, gömleği isteyenlere vermediğini ve anı olarak sakladığını söyleyerek, "Yaklaşık 12 yıldır bende. Bu gömleği Ankara'daki müzeden istediler. Sevenleri istediğin parayı verelim, bize hediye et dediler. Ama ben paraya pula değer vermeden bunu anı olarak saklıyorum. Gömleği masamın üzerinde saklıyorum. Bazı müşterilerimden soranlar oluyor. Hatta fotoğraf çekinip gidenler de oluyor. Gömleğin manşetinde de elinde imza atarken gözüksün diye o zamanlar M.Yazıcıoğlu şeklinde yazmıştım. Cebinin üzerinde de baş harfi ve soyadının baş harfi yer alıyor. Bunu bu şekilde muhafaza ediyorum. Benim için diğer gömleklerden daha değerli. Bu gömlek özel bire bir başkanımın kendim ölçüsünü alıp, yapıp teslim edemediğim için bir de son ölçüsü olduğu için" dedi.

(Demet Karakuş - Onur Erden/İHA)

Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor
Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor
Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor
Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor
Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ömer Çelik İhsan Yavuz Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yazıcıoğlu'na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:51:12. #1.14#
title