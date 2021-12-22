Yazıcıoğlu davasında savcı, kovuşturmanın genişletilmesini talep etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerden gazeteci İsmail Güneş ile 16 kez görüştüğü öne sürülen Emra Kara'nın yargılanmasına Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davada mahkeme savcısı, kovuşturmanın genişletilerek BTK'dan detaylı inceleme yapılmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Emra Kara, "Ben kaza günü İsmail ile hiç görüşmedim" dedi. İsmail Güneş'in, asistanı olan Emra Kara ile telefonda görüştüğünü öne süren Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına göre İsmail Güneş ile Emra Kara'nın 25 Mart 2009'da 16 kez görüştüğü tespit edildi. Kara, savcılık ifadesinde her ne kadar HTS kayıtlarında görüşme kayıtları çıksa da kaza haberler ini televizyonda görünce İsmail Güneş'i defalarca aradığını, ancak ulaşamadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma sonunda hakim, HTS kayıtlarının incelenmesinde kazanın gerçekleştiği tarih olan 25 Mart 2009 tarihinden sonra 26 ve 27 Mart 2009 tarihlerinde de sanık ile müteveffa İsmail Güneş arasında görüşme kaydının olduğu görülmekle bu hususun neden kaynaklanabileceği ile telefon açılmasa dahi telesekretere bağlanılması halinde HTS kayıtlarının görüşme yapılmış gibi görülüp görülmeyeceği gibi BTK 'ya müzekkere yazılarak sorulmasının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.