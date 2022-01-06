Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi

Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yazıcının içine gizlenmiş 157 adet kaçak saat ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yazıcının içine gizlenmiş 157 adet kaçak saat ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kentin girişinde kurulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçları aradı. Bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, yazıcı içerisine gizlenmiş farklı markalarda 157 gümrük kaçağı saat ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü Hayrullah T. (38) ifadesinde, kutuların içinde yazıcı olduğunu zannettiğini, saatlerden haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrullah T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi

Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi

Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi

Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi

Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi

Yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi

Defnedilmeye götürülürken yolda ağlamıştı! 'Öldü' denilen bebeğe 'Savaş' adını koyacaklar

Defnedilmeye götürülürken yolda ağlamıştı! "Öldü" denilen bebeğe "Savaş" adını koyacaklar

 Türkiye'nin konuştuğu olayda son karar! Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi

Türkiye'nin konuştuğu olayda son karar! Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi

 Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title