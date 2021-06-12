Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi
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Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi

Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış, çeşitlendirmiş durumda" dedi.

RİZE'de çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış, çeşitlendirmiş durumda" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Yazıcı, organize sanayi bölgesinin tam kapasite çalışmaya başlaması halinde bin 500 kişinin istihdam edileceğini söyledi. İkinci organize sanayi bölgesi için de çalışma yapıldığını belirten Yazıcı, "Talepler dikkate alınmak sureti ile ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Arsanın temini kamulaştırılması konusunda ilerlemeler sağlanmış durumda. Talepler alınma aşamasına gelinmiş ve bu bölümde 21 sanayi parseli oluşturulacak. Rize'nin kalkınmada öncelikli yöreler çalışmasında üçüncü kümeye getirilmiş olması nedeniyle sanayi bölgesinin imkanların kazanılması bakımından aleyhe etkiliyor. Öyle bir duruma getirilmiş ki; Gaziantep, Mersin, Samsun ile aynı düzeyde. İlgili bakanlığa ileteceğiz ve arkadaşlar bunu değerlendirecek. Bir diğer konu burada faaliyet için ihtiyaç duyulan doğalgaz erişiminin sağlanması. Çünkü, çok yüksek maliyetle depolanmış yerden temin ediyorlar. İnşallah sisteme entegre olacak şekilde doğalgazın gelişimi sağlanması konusunda çalışma yapacağız. Üçüncü bir sorun ise buranın bir tünel ile Ovit ve lojistik ağ bağlantısının sağlanması" dedi.Organize sanayi bölgesinin Rize'ye önemli imkanlar sağlayacağını kaydeden Yazıcı, "İyidere Lojistik Merkezi'nin yapımına başlanması ikinci etap organize sanayi bölgesine talebi Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırılmış, çeşitlendirmiş durumda. Son derece sevindirici, arkadaşlarımız burayı ilgiyle dikkatlice takip ediyor" diye konuştu.


Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi
Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi
Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi
Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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Yazıcı: İyidere Lojistik Merkez, OSB'ye talebi çeşitlendirdi - Haberler
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