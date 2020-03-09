Yazıcı: "Esnaf ülke ekonomisinin direğidir" Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesinde esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesinde esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu. Yazcı, esnafın ülke ekonomisinin direği olduğunu söyledi.



Bandırma esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, halkın sıkıntı ve taleplerini dinledi. Esnafların ülke ekonomisinin direği olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, halkla olan iletişimin güçlü tutulacağının altını çizerek, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olacaklarını belirtti. Esnafın ilerlemesi, gelişmesi ve sorunlarının giderilerek çözüm bulunması noktasında çalışmalara imza attıklarını belirten Yazıcı, "Halkımız ile sürekli iç içeyiz. Bana iletilen konuların tek tek takipçisi olacağım. Sorunların çözümü noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız" diye konuştu.



Devletin en önemli görevinin vatandaşın ihtiyaçlarını, sorunlarını zamanında ve süratlen gidermek olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Gün birlik olma günüdür. Birbirimize güvenle bakalım. Şartlar ne olursa olsun, benim isteğim, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olmanız, birbirinize kenetlenmenizdir. Bu şehrin insanları topraktan başlayıp sanayiciye kadar her şeyin en güzelini üretmeye gayret ediyor" dedi.



Bandırma esnafı ve vatandaşlar Vali Ersin Yazıcı'ya ziyaretlerinden ve vatandaşla iç içe olmasından dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA