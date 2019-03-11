Yazıcı: "Demokrasinin En Önemli Aracı Seçimlerdir" - Kırklareli

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın İl Başkanlığı ziyareti ve konuşması

MHP Kırklareli İl Başkanlığı ziyareti

Seçim bürosu açılışı ve Hayati Yazıcı'nın konuşması KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ülkemizde bağımsızlığımıza yönelik, güvenliğimize yönelik milletin egemenlik hakkını ortadan kaldırmaya matuf nerede bir hareket varsa Cumhur İttifakı topyekün onun karşısında. Demokrasinin en önemli aracı seçimlerdir." dedi.

Kaynak: AA