Yazıcı başarılı basketbolcuları ağırladı

DÜZCE (İHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Liginde mücadele eden ve hafta sonu oynanan maçta Beşiktaş'ı yenen Düzce Atletik Genç Kız Basketbol takımı Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Genç Kızlar kategorisi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik Takımı aldığı başarılı sonuçların ardından 3.'lüğe yükseldi. Ligin 8. Haftasında Fenerbahçe'yi misafir edecek Düzce Atletik Takımı yönetimi, antrenörleri ve takım oyuncularıyla birlikte Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyarete Düzce Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, takımın eğitim sponsoru Düzce Kültür Koleji Kurucusu Hasan Aktürk, Antrenörler Cenget Cengiz, Mümin Çakar ile oyuncular katıldı.

Basketbol ligi değerlendirilmesinin yapıldığı ziyarette ayrıca gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı da masaya yatırıldı. Düzce Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu yaptığı konuşmada; "Kızlarımız çok güçlü rakiplerin yer aldığı bir ligde mücadele ediyorlar. Türkiye'nin basketbolda önemli kulüplerinin alt yapıları bu ligde mücadele ediyor. Kızlarımızda o köklü ve güçlü takımlar karşısında çok güzel oyunlar ortaya koyarak emin adımlarla ilerliyorlar. Sahada güçlü olmak kazanmayı çok istemekten geçtiğini de bizim kızlarımız herkese gösteriyor. Bu noktada sahada varını yoğunu ortaya koyan oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yazıcı'da yaptığı konuşmada "Düzceli sporcuların başarılı sonuçlar alması da Düzce spor kamuoyunda coşkuyla karşılanıyor. Geçen hafta güçlü rakibi Beşiktaş'ı yenerek çok güçlü rakipleri geride bırakan kızlarımızı canı gönülden kutluyorum. Başarıların daim olmasını diliyorum" dedi.

Okul sporlarında da mücadele eden kızlar Türkiye Şampiyonasında da son 8 kaldı. Ziyaret öz çekim ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE