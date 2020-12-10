Yazıcı: "Avrupa Birliği alternatifsiz değil"
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Yazıcı: "Avrupa Birliği alternatifsiz değil"

10.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:02
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Avrupa ülkelerinin liderleri, 10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinin gündeminin Türkiye olacağını ifade ettiler.

Avrupa ülkelerinin liderleri, 10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinin gündeminin Türkiye olacağını ifade ettiler. Türkiye'ye karşı adeta aba altından sopa gösteren AB ülkelerinin bu tehditleri sonrası açıklamalarda bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, "Ortadoğu'da daha önce Sadabat Paktı gibi örnekler var. Avrupa Birliği alternatifsiz değil" dedi.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ardı ardına navtex ilan etmesi, Libya'da izlenen politika, Karabağ, Suriye, Kıbrıs'ta Maraş'ın yeniden açılması ve buna benzer pek çok farklı konuda kendi çıkarlarını gözeterek izlediği politikalara karşı AB ülkeleri rahatsızlıklarını açık açık belli ediyor. Kasım ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'ta AB Liderler Zirvesinin gündeminin Türkiye olacağını ifade etmişti. AB'nin çarklarına çomak sokan Türkiye'nin hamleleri sonrası beklediği adımları görmeyen AB, Türkiye'ye kısıtlayıcı tedbir uygulayıp uygulamayacağına dair AB liderlerinin zirve toplantısında konuyu görüşecek. Türkiye'ye karşı adeta aba altından sopa gösteriyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin alternatifsiz olmadığını ve Türkiye'nin emin adımlarla yürüdüğü bu yolda asla geri adım atmayacağını ifade eden Turgay Yazıcı, "Avrupa ülkeleri, AB'nin dünya üzerinde hükmünü kaybettiğini kabullenmek istemiyor. Zannediyorlar ki biz tehdit ederek eskisi gibi istediğimiz coğrafyada at koştururuz. Ancak artık ne eski Türkiye ne de eski Dünya var. Artık bu coğrafyada ve dahi tüm dünyada 2200 yıllık Türk geleneği ile hareket eden, mazlumun dostu Türkiye var" diye konuştu.

Sadabat Paktı ve Türk Birliği vurgusuyla açıklamasını sürdüren Yazıcı, "10 Aralık'ta AB Liderler Zirvesinde Türkiye'yi masaya yatırıp değerlendireceklerini söyleyen ülkeler şunu iyi bilsin ki, Avrupa alternatifsiz değil. Tarihte bir Sadabat Paktı örneği var. Gönüllerde bir Türk Birliği var. Buradan bir teklifi de sunmak istiyorum, genişletilmiş Sadabat Paktı artık kurulmalı. İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile birlikte yeni bir yapı oluşturulmalı. Avrasya'nın parlayan yıldızı Türkiye de bu oluşumun kutup yıldızı olarak dünyaya adaleti getirmeli" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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