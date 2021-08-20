Yazı İşleri Müdürlüğünden muhtarlara seminer
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Yazı İşleri Müdürlüğünden muhtarlara seminer

Yazı İşleri Müdürlüğünden muhtarlara seminer
Habermetre - Haberler | Toplum

Yazı İşleri Müdürlüğünden muhtarlara seminerKaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına görev ve sorumlulukları hakkında seminer verildi.

Yazı İşleri Müdürlüğünden muhtarlara seminerKaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına görev ve sorumlulukları hakkında seminer verildi. Demirci Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Bülent Yılmaz tarafından yapılan sunumda mahalle muhtarları da söz alarak mahallelerinde olan sorunları dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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