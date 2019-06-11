Çorum'da Büro-Memur-Sen üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Sendikanın Çorum Şube Başkanı Erdoğan Cengiz, sendika üyeleriyle birlikte Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, zabıt katiplerinin tek kariyer imkanının görevde yükselme sınavı ile olunabilecek yazı işleri müdürlüğü olduğunu söyledi.

Yargı reformu taslağında görevde yükselme sınavının kaldırılacağının ifade edildiğini belirten Cengiz, düzenlemenin hayata geçmesi durumunda zabıt katiplerinin kariyer yapma imkanının ortadan kalkacağını savundu.

Açıklanan yargı reformu paketinde birçok açıdan yenilik bulunduğunun altını çizen Cengiz, "Adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan yazı işleri müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir. Bu düzenlemeden vazgeçilmeli. Yazı işleri müdürü atanması iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huzurunu ortadan kaldıracaktır." diye konuştu.

Yargı reformu paketi hazırlanırken Adalet Bakanlığı'nın Türkiye Barolar Birliği ile birlikte hareket ettiğini ancak adliye çalışanlarının fikrinin alınmadığını öne süren Cengiz, şunları kaydetti:

"Adalet çalışanları olarak yargı hizmetlerini yerine getirirken sorumluluğumuzun ağırlığının bilincindeyiz. Zabıt katibi arkadaşlarımızın görevde yükselme sınavı ile yazı işleri müdürü olarak atanmasına ortakçı yapılması personelde artık Adalet Bakanlığından, diğer bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza geçme isteği ve talebinde artışa neden olacaktır. Bunun önüne geçilmek isteniyorsa derhal çalışanlarımızın mali, özlük ve kariyer hakkı kesin olarak güvence altına alınmalıdır. Adalet çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan görevde yükselme sınavı ile elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam edecektir."

Sendika üyeleri, basın açıklamasının ardından taleplerini içeren dilekçeleri imzalayarak Adalet Bakanlığı'na faks gönderdi.

Kaynak: AA