Büro Memur-Sen Gaziantep Şubesi üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Büro Memur-Sen Şube Başkanı Hafini Bozaran, Gaziantep Adliyesi girişinde toplanan adliye personeli adına yaptığı açıklamada, zabıt katibinin tek yükselme yolu olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yazı işleri müdürlüğünün görevde yükselme usulü ile değil, hukuk eğitimi almış olanların öncelikle sınavla girebildiği meslek haline dönüştürüleceğini savunan Bozaran, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanlığı personeli olarak yapılan bu açıklamayı üzüntüyle karşılıyoruz. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip, dava dosyalarının tozunu yutan çalışanlarımızın emeklerinin gözardı edilerek, mesleki tecrübeye sahip olmayanların kurum dışından sınava tabi tutularak, mahkeme birimlerine yazı işleri müdürü olarak atanması, iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağı gibi, personel arasında çalışma barışını ve huruzunu ortadan kaldıracaktır."

Ellerinde dövizlerle slogan atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA