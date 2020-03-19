Yazı beklerken yine kar sürprizi
Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala, Eskişehir'de etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
19.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:16
Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala, Eskişehir'de etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Eskişehir'de 3 gün önce yağmaya başlayan kar yağışı, bugün de etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağış soğuk havayı da beraberinde getirdi. Araçlar trafikte kontrollü seyrederken, meteorolojik verilere göre kar yağışının 1 hafta içerisinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA