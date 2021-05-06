Yazgül İnan bulundu mu? Yazgül İnan'a ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yazgül İnan bulundu mu? Yazgül İnan'a ne oldu?

Yazgül İnan bulundu mu? Yazgül İnan'a ne oldu?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Yazgül İnan kimdir? Yazgül İnan bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Yazgül İnan konusu ele alınıyor. Yazgül İnan bulundu mu? Yazgül İnan'a ne oldu? Yazgül İnan olayı nedir?

Yazgül İnan'a ne oldu? Yazgül İnan bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

YAZGÜL İNAN KİMDİR?

15 yaşında 8. sınıf öğrencisi olan Yazgül İnan, 31 Mart'ta kayboldu.

Yazgül İnan'ın sosyal medyadan tanıştığı F. isimli biri tarafından alı konulduğu iddia ediliyor.

Yazgül İnan bulundu mu? Yazgül İnan'a ne oldu?

YAZGÜL İNAN'A NE OLDU?

Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri de Yazgül İnan oldu. Yazgül İnan'ın abisi ve annesi kayıplarını bulmak için canlı yayına katıldı.

Detaylar gelmeye devam ediyor...

8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia
8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Burak Yılmaz Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yazgül İnan bulundu mu? Yazgül İnan'a ne oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:32:11. #1.14#

title