Yazgül İnan bulundu mu? Yazgül İnan'a ne oldu?

Yazgül İnan kimdir? Yazgül İnan bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Yazgül İnan konusu ele alınıyor. Yazgül İnan bulundu mu? Yazgül İnan'a ne oldu? Yazgül İnan olayı nedir?

Yazgül İnan'a ne oldu? Yazgül İnan bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

YAZGÜL İNAN KİMDİR?

15 yaşında 8. sınıf öğrencisi olan Yazgül İnan, 31 Mart'ta kayboldu.

Yazgül İnan'ın sosyal medyadan tanıştığı F. isimli biri tarafından alı konulduğu iddia ediliyor.

YAZGÜL İNAN'A NE OLDU?

Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri de Yazgül İnan oldu. Yazgül İnan'ın abisi ve annesi kayıplarını bulmak için canlı yayına katıldı.

Detaylar gelmeye devam ediyor...