'YAZFEST' DERYA ULUĞ İLE BAŞLADI
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'YAZFEST' DERYA ULUĞ İLE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye Belediyesi Yazfest 2021'i düzenledi.

Ümraniye Belediyesi Yazfest 2021'i düzenledi. Festivalin ilk akşamında önce halk oyunu gösterisi yapıldı ardından ise DJ Kaan Gökman sahne aldı. DJ parçaları ile eğlenen halk Derya Uluğ'un da sahne almasıyla eğlenceli bir akşam geçirdi.

Ümraniye Belediyesi bu yıl ilki yapılan Yazfest 20201'de; halk konserleri, açıkhava tiyatroları, DJ performansı, bando ritim gösterisi, halk oyunları ve mehteran konserlerinin yer alacağını kaydetti. Ümraniye Millet Bahçesi'nde beş gün sürecek olan etkinliğin açılışı dün, Derya Uluğ'un sahne almasıyla başladı. Konser başlamadan birçok etkinliğin yapıldığı alanda önce halk oyunu gösterileri yapıldı. Ardından DJ Kaan Gökman konser öncesi çaldığı parçalarla halkı eğlendirdi. 8-12 Eylül tarihlerinde saat 19.30'da başlayacak olan festivalde; sırasıyla Serkan Kaya, Murat Dalkılıç, Ekin Uzunlar, Demet Akalın - Hande Yener yer alacak.

'GENÇLER KURTLARINI DÖKSÜN'

Konserde yer alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, insanların 2 yıldır evde olduğunu ve aşırı bunaldıklarını, bu yüzden de böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Konser alanının 5 bin kişiyi alabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, 'Gençler pandemide evde kurtlandı. Gelsinler burada kurtlarını döksünler. Tüm halkımızı, özellikle de gençlerimizi buraya davet ediyorum' diye konuştu. Yıldırım son olarak da konserde aile, genç ve çocuklarla olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

'FOTOĞRAF ÇEKİLECEĞİM'

Derya Uluğ'u çok sevdiğini ve büyük hayranı olduğunu belirten 18 yaşındaki Sevim Ermiş, konsere onun için geldiğini ve sanatçıyla mutlaka fotoğraf çekileceğini söyledi. Ermiş, ayrıca konser öncesi etkinliklerin de çok eğlendirdiğini, bu yüzden çok mutlu olduğunu vurguladı.

Konsere gelen 43 yaşındaki Herdem Özbey de 'Bu akşam etkinliğe geldik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Önce çalışanlar halk oyunu oynadı sonrasında ise DJ çıktı. Çok eğlendik. Şimdi ise Derya Uluğ'un sahneye çıkmasını bekliyoruz' şeklinde konuştu.

'YAZFEST' DERYA ULUĞ İLE BAŞLADI
'YAZFEST' DERYA ULUĞ İLE BAŞLADI
'YAZFEST' DERYA ULUĞ İLE BAŞLADI
'YAZFEST' DERYA ULUĞ İLE BAŞLADI
'YAZFEST' DERYA ULUĞ İLE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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