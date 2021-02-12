Yazdan kalma günlerin yaşandığı Mersin'de vatandaşlar sahil şeridini doldurdu

Yurt genelinde kar ve yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı Mersin'de vatandaşlar, sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde kar ve yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı Mersin'de vatandaşlar, sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de, hafta başından itibaren görülen güneşli hava bugün de etkisini sürdürdü.

Sıcaklığın 19 dereceye, nemin ise yüzde 72'ye ulaştığı kentte vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridini doldurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskelerini takan ve sosyal mesafe kuralına büyük oranda uyan çok sayıda vatandaş, yeşil alanlara kurdukları masa ve sandalyelerde güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar da sahildeki parklarda ve oyun gruplarında vakit geçirdi.

Yürüyüş ve bisiklet yollarında da yoğunluğun yaşandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sık sık denetim yaptı.

Kentte, hava sıcaklığının yarın da 19 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar