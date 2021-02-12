Yazdan kalma günlerin yaşandığı Mersin'de vatandaşlar sahil şeridini doldurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yazdan kalma günlerin yaşandığı Mersin'de vatandaşlar sahil şeridini doldurdu

12.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:10
Yazdan kalma günlerin yaşandığı Mersin'de vatandaşlar sahil şeridini doldurdu

Yurt genelinde kar ve yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı Mersin'de vatandaşlar, sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Yurt genelinde kar ve yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı Mersin'de vatandaşlar, sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de, hafta başından itibaren görülen güneşli hava bugün de etkisini sürdürdü.

Sıcaklığın 19 dereceye, nemin ise yüzde 72'ye ulaştığı kentte vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridini doldurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskelerini takan ve sosyal mesafe kuralına büyük oranda uyan çok sayıda vatandaş, yeşil alanlara kurdukları masa ve sandalyelerde güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar da sahildeki parklarda ve oyun gruplarında vakit geçirdi.

Yürüyüş ve bisiklet yollarında da yoğunluğun yaşandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sık sık denetim yaptı.

Kentte, hava sıcaklığının yarın da 19 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yazdan kalma günlerin yaşandığı Mersin'de vatandaşlar sahil şeridini doldurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 16:12:30. #1.16#
title