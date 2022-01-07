Yazarlık Mektebi Kursu başladı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Başvuru tarihi 3 Ocak'da sona eren kursa 25 kursiyerin katıldığı ve eğitimin Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Fahri Tuna ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yükseskokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler tarafından verileceği belirtildi.

Kursun başlaması nedeniyle saat 16.30'da Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçer Başkanı Adnan İnan, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ,TYB Sakarya Şube BaşkanıFahri Tuna ile ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yükseskokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Keşan belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedikve kursiyerler katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Belediyesi ile birçok işbirliği içersindeki projelerden biri olan Yazarlık Mektebi'nin de çok önemli olduğunu belirterek, Yazarlık Mektebi kursuna ilginin çok fazla olduğunu şimdi 25 olan sayının 50'yi bulabileceğini belirtti.

Saz'dan sonra söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da şunları söyledi.

"Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinliklerine yönlendirmeye devam ediyoruz. Yazarlarımız Fahri Tuna ve Mustafa Hatipler ile birlikte lise öğrencilerimiz başta olmak üzere yetişkinlerimize de yönelik yazarlık kurslarımıza bugün itibari ile başlıyoruz. Şiir, öykü, roman, deneme gibi birçok edebi tür ile ilgili eğitimlerimiz olacak. On iki hafta süreyle bu derslerimiz devam edecek. Belediye sanat merkezimiz açılan birçok kurs ilesosyal aktivite imkanları da sunmaya başladı. Keşan'ımızın kültür ve sanat hayatına değer katacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışma; yazı ve edebiyata ilgi duyan herkese yazarlığın kapılarını aralıyor. Keşan'ımızda yaşayan vatandaşlarımızı kitapların dokusunda ve büyülü dünyasında bir gezintiye çıkaracak. Hayatı, yaşadığımız şehri, insan ilişkilerimizi daha iyi algılayabilmek ve bunları kayıt altına almak sizlerle mümkün olacaktır. Çünkü bunları,bizden sonraki nesilleresiz aktaracaksınız. O açıdan bu çalışma çok değerli ve çok önemli. ilgi gösteren ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimizehayırlı olmasını temenni ediyorum."

Helvacıoğlu'ndan sonra söz alan kursiyerlerden Derya Yıldırım dakurs nedeniyle Helvacıoğlu ve Saz'a teşekkür etti.

Yıldırım'dan sonra söz alan Fahri Tuna da böyle bir kursun belki de Türkiye'de açılan ilk kurs olabileceğini belirterek "Bu nedenle Mustafa başkanımızı alkışlıyorum. Size ve bize bu Yazarlık Mektebi'ni kazandıran Mustafa başkanımız ve İlhan Müdürümüzün edebiyat adına yaptığı önemli bir çalışma. Bu nedenle onları gönülden kutluyorum.

Tıuna'dan sonra söz alan Mustafa Hatipler de kursiyerlerin çok şanslı olduklarını belirterek " Mustafa başkanımı çok önceden tanıyorum ve benim kadim dostumdur. Arkadaşım, çok özel sohbetlerimiz oldu. Kendisini çok seviyor ve önemsiyorum. Bana kendisiyle ilgili ve çalışmaları ile ilgili gelen çok olumlu tepkiler var. Kendisine de böyle bir çalışmayı başlattığı için teşekkür ediyorum.

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