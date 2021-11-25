Yazarlar Okullarda Öğrencilerle Buluşuyor

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzelttiği Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 100'ü aşkın yayınevi ve yazar, 1 milyon kitap, kitap okuma etkinlikleri ve birbirinden değerli kampanyaları içerisinde barındıran kitap şöleni, okul buluşmalarıyla şehrin tamamına yayılıyor. Sadece fuar alanıyla sınırlı kalmayan etkinlik kapsamında İnegöl Belediyesi organizasyonuyla 30 farklı yazar 35 okulda öğrencilerle buluşuyor.

YAZARLAR KİTAPLARINI ÖĞRENCİLER İÇİN İMZALIYOR

Öğrencilerin kitap sevgisini arttırmak, yazarlarla yakın diyaloğa girmelerini sağlayarak okumaya teşvik etmek amacıyla yapılan okullarda yazar buluşmaları kapsamında, İnegöl Belediyesi buluşmaların yapılacağı okullara gidecek sponsorlar desteğiyle alınan toplam 7 bin 500 kitabı öğrencilere ücretsiz olarak hediye ediyor. Buluşmalar sırasında yazarlar öğrencilerle hem söyleşi gerçekleştiriyor hem de küçük hayranları için kitaplarını imzalıyor.

Okullarda yazar buluşmaları kapsamında Pazartesi günü Mehmet konuk 6 Eylül Ortaokulunda, Eda Bildek İstaş Kentaş Ortaokulunda, Tuncel Altınköprü Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda ve Nehir Aydın Gökduman ise İshakpaşa İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Salı günü; Tuncel Altınköprü Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulunda, Bestami Yazgan İnegöl İlkokulunda, Yusuf Dursun Dumlupınar Ortaokulunda, Anıl Basılı Fatih İlkokulunda ve İlknur Bektaş Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu. Çarşamba günü de Ali Karaçam Müşerref Muzaffer Samdağ İlkokulu, H. Salih Zengin Ticaret Sanayi İlkokulu, Bilal Özbay Müşerref Muzaffer Samdağ İlkokulu, Oğuz Saygın Hacı Sevim Yıldız Kampüsü, Sibel Aydın Nene Hatun Kız Meslek Lisesi ve Rana Demiriz Atatürk Ortaokulunda söyleşi ve imza gününe katıldı. Perşembe ve Cuma günleri de 17 okulda 17 yazarla öğrenci buluşmaları devam edecek.

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