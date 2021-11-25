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Yazarlar okullarda öğrencilerle buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yazarlar okullarda öğrencilerle buluşuyor

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 5. İnegöl Kitap Günleri kapsamında 30 yazar, 35 okulda öğrencilerle bir araya geliyor.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 5. İnegöl Kitap Günleri kapsamında 30 yazar, 35 okulda öğrencilerle bir araya geliyor. Yazarların kitapları İnegöl Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzelttiği Kitap Günleri Fuarı sürüyor. Yüzü aşkın yayınevi ve yazar, 1 milyon kitap, kitap okuma faaliyetleri ve farklı kampanyaları barındıran kitap şöleni, okul buluşmalarıyla şehrin tamamına yayılıyor. Sadece fuar alanıyla sınırlı kalmayan etkinlik kapsamında İnegöl Belediyesi organizasyonuyla 30 farklı yazar 35 okulda öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilerin kitap sevgisini arttırmak maksadıyla İnegöl Belediyesi buluşmaların yapılacağı okullara giderek, sponsorlar desteğiyle alınan toplam 7 bin 500 kitabı öğrencilere ücretsiz olarak hediye ediyor. Buluşmalar sırasında yazarlar öğrencilerle hem sohbet ediyor, hem de küçük hayranları için kitaplarını imzalıyor. - BURSA

Yazarlar okullarda öğrencilerle buluşuyor

Yazarlar okullarda öğrencilerle buluşuyor

Yazarlar okullarda öğrencilerle buluşuyor

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