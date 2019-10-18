Yazar Yıldırım, imza günü düzenleyecek

18.10.2019 13:24

Şair ve Yazar Ahmet Yıldırım, "14. Ankara Kitap Fuarı"nda imza günü düzenleyecek.

ATO Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara birçok yazar ve şair katılıyor.

28 Ekim'e kadar sürecek fuar kapsamında şair ve yazar Yıldırım, 26 Ekim'de imza günü düzenleyecek.

Yazarın, Azatlık Aşkı, Arkadaş, Mızıkacı, Bir Sevdanın Yüreğinde, Osman Gazi, Mevlana'dan Damlalar, Kedilik Bende Kalsın ve Beypazarı Efsaneleri gibi kitapları bulunuyor.

Kaynak: AA