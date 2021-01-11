Yazar ve şair Necati Cumalı sosyal medya üzerinden sempozyum ile anılacak
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Yazar ve şair Necati Cumalı sosyal medya üzerinden sempozyum ile anılacak

11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:58
Yazar ve şair Necati Cumalı sosyal medya üzerinden sempozyum ile anılacak

Yazar ve şair Necati Cumalı, doğumunun yüzüncü yılında Mardin Artuklu Üniversitesince sosyal medya üzerinden düzenlenecek sempozyum ile anılacak.

Yazar ve şair Necati Cumalı, doğumunun yüzüncü yılında Mardin Artuklu Üniversitesince sosyal medya üzerinden düzenlenecek sempozyum ile anılacak.

Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamada, şiir, tiyatro, roman, hikaye ve deneme türünden verdiği eserlerle kültür hayatı ve sanata önemli katkılar yapan Necati Cumalı'nın doğumunun yüzüncü yılında Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk Dil Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesinin paydaşlığında çevrimiçi düzenlenecek sempozyumla anılacağı bildirildi.

Sempozyumun 13 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de Mardin Artuklu Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağı belirtilen açıklamada, alanında uzman akademisyenlerin katılacağı sempozyumun yazdığı senaryolarla Guinness rekorlar kitabına girmeyi başaran Sefa Önal'ın katılımıyla kapanış oturumunun gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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