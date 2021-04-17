Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek'in cenazesi memleketi Muğla'da defnedilecek
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Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek'in cenazesi memleketi Muğla'da defnedilecek

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek'in cenazesi memleketi Muğla'da defnedilecek
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, 19 Nisan'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, 19 Nisan'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir hastanede tedavi gören Özek, geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Özek'in cenazesi, 19 Nisan Pazartesi günü öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'ya götürülecek.

Özek'in cenazesi, Fethiye Doğanlar Köyü'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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