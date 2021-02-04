Yazar ve akademisyen Melike Günyüz "Hayatımız Kitap"ın konuğu oldu

Erdem Yayın Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve akademisyen Melike Günyüz, Türkiye Yayıncılar Birliğinin "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Metin Celal'in moderatörlüğünü üstlendiği kitaba ve yayıncılığa odaklanan program, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube hesabından canlı yayınlandı.

Yayıncılık hayatından bahseden Günyüz, "Yapmak istediğim şey, akademik bilgiyi herkesin anlayabileceği basitlik ve sadelikte okura sunma becerisi. Batı'da çok yapılan bir şey bu. Çok basit bir dille akademik bilgiyi aktarmak. Türkiye'de bu çok kolay yapılabilen bir şey değil. Bunu yapmayı hedefliyoruz çıkardığımız kitaplarla. Herkesin anlayabileceği ama herkesin söylediği söz değil de o işin ustasının sözünü yayınlamak." diye konuştu.

"Biz Türkiye'deki okuru hedefleyerek kitap üretiyoruz"

Günyüz, Türk yayıncılığını dünyaya açmak üzere sivil toplum tarafında çaba sarf ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünya fuarlarını görme fırsatımız oldu ve şunu fark ettik ki biz Türkiye'deki okuru hedefleyerek kitap üretiyoruz. Vizyonumuz o kadar. Ama dünya fuarlarına çıkınca, hele Hint yayıncılarla tanışınca, Hindistan'daki bir yayınevi Türkiye'den daha nitelikli kitap üretmiyor ama bütün dünyaya bunu satıyor, bunu fark edince artık vizyonumuzu geliştirmek, bunun hazırlığını yapmak gerektiğini gördüm."

Bu alanda çalışılması gerektiğini vurgulayan Günyüz, "Bir kitap yayınlandıktan sonra bunun uluslararası pazarda şansı varsa, onun İngilizce kapağını, İngilizce özetini hazırlamak, İngilizce katalog üretmek çok zor bir şey değil."ifadelerini kullandı.

Melike Günyüz, birilerinin uluslararası pazara açılıp diğer yayıncı ve yazarlara da kapı aralaması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İyi ki gittik. İyi ki gördük. O vizyona sahip olmasam, bugün benim yanımda çalışan arkadaşlarımın önünü ve vizyonunu açamam. Onların en önemli işleri uluslararası yayıncıların neler yayınladığını günü gününe takip etmek. Dünyada neler olup bittiğini görmek. Çünkü çocuk kitabı yayıncılığında da dünyada bir moda var, bir trend var. Ben bunu 2-3 sene üst üste Almanya'ya gidince gördüm. Geçen sene başka konular vardı büyük yayıncıların standında, bu sene başka. İşin ilginç tarafı da şöyle, bütün büyük yayıncılar aynı konularda kitap yayınlıyorlar. Yani moda enteresan bir şey. Bir bakıyorsunuz çevre kitapları, bir bakıyorsunuz fantastik, bir başka sene vampir hikayeleri. Yani her sene değişen bir konu çeşitliliği var."

Daha önceden yayıncılıkta taklidin çokça yer aldığını aktaran Günyüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eskiden 'Gidelim de bir başkasının kapağı gibi kitap kapağı yapalım, bir başkasının içeriği gibi içerik yapalım.' algısı vardı. Böyle bir dünya yok şimdi. Artık dünya köy oldu. Hiç kimsenin hiçbir eserini çalıp çırpamazsınız. Yeni ve orijinal bir şey üretmeye mecbursunuz. Kendi pazarınız için de öyle. İngiltere'de çıkan kitaplar neredeyse günü gününe, ayı ayına Türkçede yayınlanıyor. Bilmiyorum bu kadar hızlı çeviri yapan başka ülkeler var mı? Biz çeviriye çok açık bir ülkeyiz ve modern, çağdaş metinleri günü gününe Türkçe yayınlıyoruz. Günü gününe derken aynı seneyi kastediyorum."

Yaklaşık bir saat süren söyleşi, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalında izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı