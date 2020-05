Yazar Uğur Tergek, "sessiz yokuş" adli kitabını anlatıyor Başarılı yazar Uğur Tergek'in "Sessiz Yokuş" adlı ilk kitabı, geçtiğimiz ay raflarda yerini aldı. Yazarın yaşamsal panoramik eseri, Yason Yayıncılık etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırıldı.

Uğur Tergek, 26 parçadan meydana gelen eserini şu sözlerle anlatıyor:

Sessiz Yokuş'un odak noktası sosyal bir mesajdır ki o sosyal mesaj; "Birinin diğer birinde olabildiği ve bunun insanı, özellikle de her faili etkileyişine dair" sosyal bir mesajdır. Fail, iç dünyasının her değişimine karşın diğer birini bir denge kurarak içinde yaşatabiliyor ve ben, bunu şiir diliyle anlatmak istedim. Her bölüm, anlaşılması için diğer bölümle bütünlük arz eder ve eserimin konseptini "Sessiz Yokuş" adı veya kelime öbeği anlatır. Sosyal insan, süje olarak diğer bir süjesine gerektir. Bu yüzden bir yokuştur bu; fakat sessizdir ve sessizlik bazı sınırlılıkların söz konusu olduğunu gösterir; ama sınırlılıklar, ne düzeyde doğrudur? Sınırlılıkların gerçeğe olan her bir etkisinin sorgulanması, sosyal insanın önünü açacaktır. Kültürel aktarımcı olmak, sosyal insanın ayrılmaz bir yönüdür ve "Sessiz Yokuş" bunu sağlamaya mesajıyla katkı sağlayacaktır.

Kaynak: Bültenler