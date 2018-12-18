Yazar Turhan, Öğrencilerle Buluştu
Ahlat ilçesine gelen Yazar Sadettin Turhan, söyleşi ve imza günü düzenledi.
Ahlat ilçesine gelen Yazar Sadettin Turhan, söyleşi ve imza günü düzenledi.
Selçuklu İlköğretim Okulu'nun daveti üzerine Ahlat'a gelen Turhan, okulda derslikleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle söyleşi yapan Turhan, daha sonra öğrencilerin beğeniyle okudukları kitaplarını imzaladı, öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Turhan'a Ahlat bastonu hediye etti.
Kaynak: AA