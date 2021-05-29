Yazar Suat Tekin gençler ile söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı
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Yazar Suat Tekin gençler ile söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı

Yazar Suat Tekin gençler ile söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyamanlı Yazar Suat Tekin, gençler ile söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı.

Adıyamanlı Yazar Suat Tekin, gençler ile söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "Okumak Gelişmektir" Projesinin, okur-yazar buluşmaları çerçevesinde, Adıyaman Gençlik Merkezinde bir söyleşi gerçekleştiren Yazar Suat Tekin dinleyicilere kitaplarını imzaladı.

Salgın nedeni ile sınırlı sayıda dinleyicinin kabul edildiği söyleşiye Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Adıyaman Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, Yazar-Şair Fahrettin Çelik ve gençler katıldı.

Yazar Suat Tekin yaptığı söyleşide kendisini tanıttıktan sonra yazarlık hayatından kesitler sunarak gençlere tavsiyelerde bulundu. Kitaplarını tanıtarak imzalayan Yazar Tekin, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ise yaptığı açıklamada, dernek olarak gençler ile yazarları bir araya getirdiklerini, gençlerin yazarlar ve kitapları hakkında merak ettikleri soruları sormalarına imkan tanıdıklarını ifade etti.

Başkan Tanrıverdi, "Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yürüttüğümüz, Okumak Gelişmektir isimli Proje kapsamında, okur-yazar buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bugün Yazar Suat Tekin'i gençlerimiz ile buluşturduk. Önümüzdeki hafta ise Yazar ve Şair Fahrettin Çelik gençlerimiz ile bir araya gelecek. Pozitif düşünen, vatansever, okuyan, anlayan, sorgulayan, kurgulayan, hayal kuran ve büyük hedefleri olan idealist bir gençlik yetiştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemize katkı sunan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, derneğimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Yazar Suat Tekin gençler ile söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı
Yazar Suat Tekin gençler ile söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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