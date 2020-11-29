Son dakika haberleri | Yazar Sinan Yağmur, sanatçı Murat Göğebakan'ın son 4 yılını romanlaştırdı
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Son dakika haberleri | Yazar Sinan Yağmur, sanatçı Murat Göğebakan'ın son 4 yılını romanlaştırdı

29.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:18

Son dakika haberleri... Aşkın Gözyaşları serisiyle tanınan Sinan Yağmur, son çıkardığı romanda 2014 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan'ın yaşam hikayesini kaleme aldı.

Aşkın Gözyaşları serisiyle tanınan Sinan Yağmur, son çıkardığı romanda 2014 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan'ın yaşam hikayesini kaleme aldı.

Yağmur, AA muhabirine, "Aşkın Gözyaşları" serisinin 19. ve son romanı olan "Aşkın Gözyaşları Şems Kalem Arkası Murat Göğebakan" kitabının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Serinin ilk kitabı olan "Aşkın Gözyaşları Şems" kitabının insanların ilgisini çektiğini dile getiren Yağmur, bu romanın Murat Göğebakan ile tanışmasına vesile olduğunu kaydetti.

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Göğebakan'ın kanser tedavisi gördüğü sırada bu kitabı okuduğunu aktaran Yağmur, şöyle devam etti:

"Kitabı okuduktan sonra 'ben bu kitabın yazarıyla tanışmalıyım' demiş ve benim telefonumu bularak bana ulaştı. 2010 yılından vefat ettiği 2014 yılına kadar 4 yıl boyunca kendisiyle hayatını, çocukluğunu, gençliğini, çektiği acıları, sıkıntıları konuştuk, dertleştik. Konya'da Hz. Mevlana'nın türbesine yüzlerce kez birlikte gittik. Murat ölmeden önce bana 'Eğer ölüm seni benden önce alırsa seninle ilgili bir albüm çıkaracağım ama beni alırsa sen de benimle ilgili bir kitap yazacaksın' diye söz verdirmişti. Bu kitap işte bu sözün bir ürünüdür."

Kitabın ilk baskısını alarak Göğebakan'ın Adana'nın Sarıçam ilçesindeki mezarını ziyaret ettiğini ve kitabı mezarının üzerine koyduğunu belirten Yağmur, sanatçı kişiliği, ahlakıyla Göğebakan'ın gençler tarafından örnek alınmasını istedi.

"Roman yazarlığını bırakıyorum"

Bugüne kadar 19 romanı kaleme aldığını ve her birini yazmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Yağmur, şunları söyledi:

"Yazdığım bu kitap, dostum Murat'a verdiğim sözün bir ürünü. Ona verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum ama bu romanla birlikte roman yazmayı bırakıyorum. Her roman, ruh ömrümden 10 yıl götürdü neredeyse. İçimde roman yazarlığını bırakmış olmanın bir burukluğu yok. Bu roman, benim dönüm noktam oldu. İnsanlar bu romanda hayatın getirdiği acıları ve bu acılar karşısında nasıl durmamız gerektiğini görecekler. Herkes kendinden bir şeyler bulacak. Murat, son zamanlarında çok acılar çekti. Son 4 yıl bu acılara birebir şahit oldum. Bu kitap, Murat'ın yüreğindeki yangını ve o yangına nasıl çare aradığını, hayatı nasıl sorguladığını insanlara gösterecek."

Yağmur, romanın, kendisinin de yakından tanık olduğu Murat Göğebakan'ın hayatının son 4 yılını anlatmanın yanında, Aşkın Gözyaşları Şems kitabının kalem arkası olma özelliği taşıdığını belirtti.

Son dakika haberleri | Yazar Sinan Yağmur, sanatçı Murat Göğebakan'ın son 4 yılını romanlaştırdı
Son dakika haberleri | Yazar Sinan Yağmur, sanatçı Murat Göğebakan'ın son 4 yılını romanlaştırdı
Son dakika haberleri | Yazar Sinan Yağmur, sanatçı Murat Göğebakan'ın son 4 yılını romanlaştırdı
Son dakika haberleri | Yazar Sinan Yağmur, sanatçı Murat Göğebakan'ın son 4 yılını romanlaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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