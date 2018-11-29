Yazar Servi, Karabağlarlı Çocuklarla Buluştu
Karabağlar Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği "Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği kapsamında çocuk kitapları yazarı Hanzade Servi kitaplarını tanıttı, çocukların merak ettikleri soruları yanıtladı.
Karabağlar Belediyesi Yeşil Ev'de düzenlenen etkinlikte Hanzade Servi, yazarlığa nasıl başladığını anlattı; şu anda sayısı 16'ya ulaşan kitapları hakkında da bilgiler verdi.
Soru-cevap şeklinde devam eden etkinliğin ardından Yazar Hanzade Servi ilk kitabı olan Ortanca Balık'ı kendisini dinlemeye gelen çocuklara tek tek imzaladı.