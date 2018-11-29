Yazar Servi, Karabağlarlı Çocuklarla Buluştu

Karabağlar Belediyesi Yeşil Ev'de düzenlenen etkinlikte Hanzade Servi, yazarlığa nasıl başladığını anlattı; şu anda sayısı 16'ya ulaşan kitapları hakkında da bilgiler verdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden etkinliğin ardından Yazar Hanzade Servi ilk kitabı olan Ortanca Balık'ı kendisini dinlemeye gelen çocuklara tek tek imzaladı.