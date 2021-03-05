Yazar-şair Metin Celal ile gazeteci-yazar Sibel Oral, edebiyat hayatlarını anlattı

Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan "Hayatımız Kitap" programının 24. bölümünde yazar ve şair Metin Celal ile gazeteci-yazar Sibel Oral, kendi yayıncılık ve edebiyat geçmişlerini anlattı.

Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan "Hayatımız Kitap" programının 24. bölümünde yazar ve şair Metin Celal ile gazeteci-yazar Sibel Oral, kendi yayıncılık ve edebiyat geçmişlerini anlattı.

Çevrim içi yayınlanan program, canlı olarak Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalında edebiyatseverlerle buluştu.

Metin Celal, lise öğretmeninin vasıtasıyla yazım işlerine başladığını belirterek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde petrol mühendisliği eğitimi alırken, birçok ünlü şair ve yazarın yer aldığı edebiyat kulübüne girdiğini söyledi.

"İlk şiirim Oluşum'da yayınlandı"

Kulüp vasıtasıyla yayıncılık dünyasına da adım attığını dile getiren Celal, arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı ODTÜ Edebiyat Bülteni dergisinde ilk yazısının yayınlandığını ifade etti.

Celal, o dönem Ankara'daki edebiyat dergilerini gezdiğini belirterek, "Birkaç kez İstanbul'da da Varlık Dergisi'ne uğradım. Ankara'da da Enis Batur'un uzun dönem yöneticiliğini yaptığı Oluşum Dergisi'ne giderdim. İlk şiirim Oluşum'da yayınlandı. Onun ötesinde dergide Fahrünnisa Kadıbeşegil'in fahri yardımcısı gibi oldum. O da bana bir deneyim kazandırdı." dedi.

Yine üniversite döneminde Yeni Türkü yayınlarından Adnan Özer'le tanıştığını aktaran Metin Celal, şöyle devam etti:

"12 Eylül dönemindeyiz. Dergi ve gazete çıkarmak yasak, izin verilmiyor. O dönemin ilk dergisi 'Yaşam İçin Şiir'. Mehmet Müfit ile Oktay Akıncı çıkartıyordu, 3 yapraklık bir şeydi. Mehmet Müfit ile de Varlık Dergisi'yle arkadaş olmuştum. O dönem çok hızlı arkadaş oluyormuşuz. Enteresan bir dönem. Daha sonra böyle şeyler olmadı. Sonra Ankara'da Behçet Aysan'la birlikte Yaşam İçin Şiir dergisinin dağıtımını yaptık. Bunların hepsi amatör işler sayılır. Yine o dönem para kazanmak için ilk profesyonel olarak girdiğim iş, Say Yayınları oldu."

"En uzun yazdığım yer Cumhuriyet Gazetesi oldu"

Celal, Tuğrul Tanyol ve Mehmet Müfit'le birlikte 1983'te ilk olarak Poetika adlı bir şiir dergisi ile 16 kitap yayınladıklarını belirterek, "İlk şiir kitabım 1986'da 'Adım Ölüm' adıyla, kendi olanaklarımızla yayınlandı." ifadesini kullandı.

Çeşitli gazetelerin kültür sanat sayfalarında yazılar kaleme aldığını söyleyen Celal, şunları anlattı:

"En uzun yazdığım yer Cumhuriyet Gazetesi oldu. Zaman zaman hem Cumhuriyet kitaba hem de Radikal'e yazıyordum. Uzun süre Dünya Kitap'a da yazdım. Orada Cem Erciyes'le tanıştım. Türkiye'de 1980'li yıllarda bir ansiklopedi dönemi var. Herkes ansiklopedilerde çalışıyordu. Ben de çalıştım. Daha sonra ansiklopedi dönemi bitti, dergiler dönemi geldi. Dergi grupları kuruldu. Bunların öncüsü Gelişim Yayınları'dır. O dönem Attila İlhan 'Sanat Olayı' dergisini çıkardı. Benim hayatımda bir Oluşum Dergisi bir de Sanat Olayı dönüm noktalarıdır. Çünkü Sanat Olayı, hem Attila İlhan'ı tanımak açısından hem de profesyonel bir dergi grubunda nasıl çalışılır, bambaşka bir şeydi. Bizim çıkardığımız dergiler gibi değildi. Genel müdürümüz Ali Saydam'dı. O dönem akla gelmeyecek işler de yaptım. İki yıla yakın Yacht Dergisi'ni çıkardım."

Programda, kültür sanat haberciliğini ve deneyimlerini anlatan Sibel Oral ise yaz aylarının başında Nazım Hikmet Ran'ın oğlu Mehmet Ran'ın hayatını kaleme aldığı kitabın, Doğan Yayınları'nda okurlarla buluşacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı