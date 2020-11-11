Yazar Sadık Albayrak: "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yazar Sadık Albayrak: "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır"

11.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:51
Yazar Sadık Albayrak:

Sağlık nedenleri nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu istifa ederek görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, oğlunun istifası ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında...

Sağlık nedenleri nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu istifa ederek görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, oğlunun istifası ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit.com.tr'ye yaptığı yazılı açıklama ile ailesine yönelik yapılan kara propagandalara cevap veren Albayrak, şu açıklamalarda bulundu: "Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur. 60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım. Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir. Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız. Bir dava partisi olan AK Parti'nin ve her daim 'Nur-u Aynım' dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, 'ölümüne ölümüne' duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir. Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde 'Selahaddin'in kılıcı' alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz. Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Erdoğan'ın yanındayız, fitne üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacak
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Erdoğan'ın yanındayız, fitne üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacak
Son dakika haberleri | Kürt siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü'den terör örgütü PKK'ya tepki
Son dakika haberleri | Kürt siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü'den terör örgütü PKK'ya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Vladimir Putin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Türkan Şoray İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Tisserand Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Kasım Rusya İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yazar Sadık Albayrak: "Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 21:51:29. #1.14#
title