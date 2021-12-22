Yazar Recep Sakar'ın ilk kitabı çıktı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyamanlı Genç Yazar Recep Sakar'ın kişisel gelişim konularını ele 'En Zor Manzara En İyi Tırmanışın Ardından Gelir' isimli kitabı okuyucu ile buluştu.

Genç Yazar Recep Sakar'ın ilk kitabı olan 'En Zor Manzara En İyi Tırmanışın Ardından Gelir' de kişisel gelişim ve motivasyon konularında bilgiler veriliyor.

"Değişmeyen tek şeyin, değişimin kendisidir" düşüncesiyle yola çıktığını belirten Yazar Recep Sakar, herkesin değişmek ve başarmak için bir sebebinin olduğunu söyledi.

Sakar, "Hedefimde her zaman toplumu bir amaca bağlama, değişim oluşturma ve kişisel gelişim konusunda toplumu bilinçlendirme isteği vardı. Öncelikle hedefim için kendime şu sıralamada üç şart koştum. Kendime inanmalıydım sonra pozitif olmalıydım ve daha sonra konfor alanımdan çıkmalıydım. Kendi içime doğru bir harekat başlattım ve ilk iki şartımı yerine getirdikten sonra ikinci kez düşünmeden konfor alanımdan Konya'ya taşınarak çıktım. Artık hedeflerime ulaşmamak için bir neden kalmamıştı. Kendime karşı yaptığım bu harekat tam anlamıyla mükemmel gidiyordu ve ben bu harekata 'değişim harekatı' adını verdim. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ilkesiyle yola çıktım. Herkesin başarmak için bir sebebinin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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