Yazar Rabia Burhan üçüncü kitabı için imza günü düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yazar Rabia Burhan üçüncü kitabı için imza günü düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Haberler | Yerel

Yazar Rabia Burhan üçüncü kitabı için imza günü düzenledi Afyonkarahisarlı yazar Rabia Burhan, 3'üncü kitabı "Bir Gecelik Gelin Çiçeği" ile okurlarıyla buluştu.

Yazar Rabia Burhan üçüncü kitabı için imza günü düzenledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisarlı yazar Rabia Burhan, 3'üncü kitabı "Bir Gecelik Gelin Çiçeği" ile okurlarıyla buluştu.

Afyonkarahisar'da bulunan bir alışveriş merkezinde imza günü düzenleyen Rabia Burhan, 3'üncü kitabı 'Bir Gecelik Gelin Çiçeği' ile kitapseverlerle buluştu. Yazarın imza gününe okurları yoğun ilgi gösterirken, yazarın yeni kitabı ise raflardaki yerini aldı. Yazar Rabia Burhan imza gününde yaptığı açıklamada, "İki kitabımdan sonra bir hikaye kitabım var. Şu anda memleketim Afyonkarahisar'dayım ve beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime ve okuyucularıma çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra daha güzel projelere imza atarız" dedi.

Yazar Rabia Burhan üçüncü kitabı için imza günü düzenledi

Yazar Rabia Burhan üçüncü kitabı için imza günü düzenledi

Yazar Rabia Burhan üçüncü kitabı için imza günü düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title