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Yazar Ömer Okçu son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Ömer Okçu son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hekimoğlu İsmail ismiyle tanınan Yazar Ömer Okçu, Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hekimoğlu İsmail ismiyle tanınan Yazar Ömer Okçu, Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Yazar Ömer Okçu hayatını kaybetmişti. Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu sosyal medya hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim" ifadeleriyle duyurmuştu. Okçu için Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Okçu'nun ailesi başta olmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Törende, Ömer Okçu'nun oğlu Osman Okçu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşınan Okçu, Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Hekimoğlu İsmail ismiyle tanınan Yazar Ömer Okçu, Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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