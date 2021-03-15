Yazar Nurhan Cihan, kadınlarla bir araya geldi
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Yazar Nurhan Cihan, kadınlarla bir araya geldi

15.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:14
Yazar Nurhan Cihan, kadınlarla bir araya geldi

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen seminerde yazar Nurhan Cihan, bir araya geldiği davetlilerle tecrübelerini paylaştı.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen seminerde yazar Nurhan Cihan, bir araya geldiği davetlilerle tecrübelerini paylaştı. Cihan, kimi zaman güldürdü kimi zaman düşündürdü.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi, özellikle gençlerin ilgi gösterdiği "Kadim Hatıralar", "Mevsimsiz Çocuklar" ve "İmtihan" kitaplarının yazarı Nurhan Cihan'ı konuk etti. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Cihan, ilçe sakini kadınlarla buluştu. İnteraktif olarak gerçekleşen seminerde davetliler de sohbete katılım gösterdi.

"Kültür olarak bizi mahvettiler ama haberimiz yok"

Konu bakımından geniş bir yelpazeye sahip sunumda; Cihan, sağlıktan tarihe kadar birçok konuya değindi. Öncelikle ahilik sisteminin önemine vurgu yapan Cihan, "Ahilik sistemi Selçuklu'dan Osmanlı'ya çocukları yetiştiren edep, ahlak ve ticaretin bir arada olduğu sistemdir. Ama bizim kültürümüzü çalmışlar, çok güzel bir hale getirip şimdi de bize satıyorlar. Kültür olarak bizi mahvettiler ama haberimiz yok. Geçmişimize, geleneğimize, kültürümüze sahip çıkmak zorundayız" dedi.

"Muhabbet sofrası önemli"

Çocuklarla muhabbetin çok önemli olduğunu ifade eden yazar, şöyle devam etti. "Hep anlatılan bir hikaye vardır. Çocuk der ki; 'Akşam elektrikler gidince annem ve babamla sohbet ettik iyi insanlarmış' Hep bu espriyi yapardım. Allah bizi korona ile imtihan etti. Şimdi evde baş başa kaldık ve her gün sohbet ediyoruz. Muhabbet sofrası önemli. Muhabbet ettikçe birbirimizi tanır, anlar ve olması gerektiği gibi yetişiriz"

İlgi gören programın sonunda Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Gönül Beken, katılımcılar adına yazar Cihan'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Yazar Nurhan Cihan, kadınlarla bir araya geldi
Yazar Nurhan Cihan, kadınlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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