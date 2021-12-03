Yazar Mustafa Tatçı, Yunus Emre'yi Anlattı.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesi nedeniyle Yazar Mustafa Tatçı'nın katılımıyla "Yunusun İzleri" isimli söyleşi programı düzenlendi.

Valiliğimiz koordinasyonunda 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yazar Mustafa Tatçı tarafından Vali Fuat Gürel ve katılımcılara Yunus Emre'nin hayatı, felsefesi, şiirleri, söylediği sözler ve anlamları ile bıraktığı eserler hakkında bilgilerin verildiği söyleşi programı çiçek ve hediye taktimi ile sona erdi.

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