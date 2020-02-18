Yazar Müfid Yüksel serbest bırakıldı
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Yazar Müfid Yüksel serbest bırakıldı

Ankara'da görülen bir "hakaret" davası kapsamında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan yazar Müfid Yüksel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

18.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:48
Yazar Müfid Yüksel serbest bırakıldı

'da görülen bir "hakaret" davası kapsamında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan yazar , ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu saatlerinde İstanbul'da gözaltına alınan Müfid Yüksel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada, 10 Eylül 2018'de işlenen "hakaret" suçundan Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında ifadesi alınan Yüksel, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinin bir süre önce Yüksel hakkında ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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