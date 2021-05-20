Yazar Mona Peda ve yazar Furkan Bayraktar ortak kitap çıkartıyor

Yazar Mona Peda ve Yazar Furkan Bayraktar sevenlerine müjdeyi duyurdular. Furkan Bayraktar'ın çalışmalarını daha önce duyurmuştuk. Peki Mona Peda kimdir, nerelidir, hangi kitapları yazmıştır?

Mona Peda ve Furkan Bayraktar Sevenlerine ortak kitap çalışması hakkında müjde verdiler. Edebiyat dünyasının tanıdığı, sevdiği ve saygı duyduğu isimler arasında gelen Yazar Mona Peda ve Yazar Furkan Bayraktar ortak çalışma kararı aldı. Peki Mona peda kimdir, nerelidir? Ayrca, Furkan Bayraktar kimdir sorusunun cevabınıda içeriğimizde bulabiliriniz?.

Daha öncesinden Mona Peda, "Müsait Bir Yerde Gidecek Var" Kitabını kaleme almıştı. Furkan bayraktar ise "Bir Yabancı Gibi" , 'Düşüyorum Tut Elimden' , ve 'Karanlığımın Aydınlığı' " isimli kitaplarını kaleme almıştı.

Mona Peda, yapmış olduğu instagram paylaşımda, "çok sevgili yazar arkadaşım Furkan Bayraktar İle bir ortak çalışma yaparak piyasaya yeni bir eser katmak istiyoruz" diyerek dikkatleri üzerlerine çektiler.

Furkan Bayraktar, yazar Mona Peda 'nın paylaşamına yanıt vererek sevenlerine heycanlı anlar yaşattılar. 'Bayraktar, Çok sevgili Mona Peda arkadaşımla ortak bir çalışma yapacağımıza karar aldık. Bu çalışma benim için zevkli ve güzel olacak yıllarca tanıdığım sevgili Mona Peda İle çalışmak benim için onur olacaktır." dedi

Yazar Mona Peda Kimdir?

Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Mona Peda, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir. Psikoloji ve felsefeye olan merakından dolayı Başkent Üniversitesi BEDAM ve ICF/CCE Certified işbirliğinde başlatılan danışman koçluk eğitimlerini tamamlayan Peda, Master Executive Consultant olarak uzun yıllar iş dünyasının önde gelen kuruluşlarında yöneticilik yapmıştır. Master NLP TRAİNER ve sanat terapisti olarak varoluşçu yaklaşımları esas aldığı bireysel seanslar uygulayıcılığı bulunan mona peda, Yaşam, eğitim, aile ve ilişki, iletişim ve yazar danışmanı olarak çalışmaları devam etmektedir.

Edebiyat dünyasında "Müsait Bir Yerde Gidecek Var" isimli deneme kitabıyla tanınan Peda, uzun yıllar yazar ve yayınevleriyle editörlük, çevirmenlik ve sayfa tasarım konusunda ortak çalışmalar yürüttü. Diğer taraftan sosyal medyada yayınlamış olduğu video ve yayınlarla online grup koçluğu yürütmekte ve olabildiğince geniş kitlelere ulaşarak bireylerin gelişim süreçlerine destek vermeyi esas alan Peda, "Fark etmek başlangıçtır!" sözü ile başladığı bu yolculukta, sevgi, hoşgörü ve öz değer bilincinin esas alındığı yaşam biçimlerine sahip bireylerin var olmasını temel ilke edinmiştir.

Yazar Furkan Bayraktar Kimdir?

01.11.1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlıdır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medyayı aktif kullanıp sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyor. Pandemi sürecinde Türk edebiyatımızı dile getiren Furkan Bayraktar şu aralar üçüncü kitabının heyecanını yaşıyor.