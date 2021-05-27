Yazar Mona A. Tufan, "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programına konuk oldu

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından düzenlenen "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programına bu ay yazar Mona A. Tufan katıldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından düzenlenen "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programına bu ay yazar Mona A. Tufan katıldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat'ın YouTube hesabından canlı yayınlanan programda, Tufan'ın yüksek lisans tezi olarak hazırladığı "İnsan, Hakikat ve Anlam" isimli kitabı ele alındı.

Tufan'ın ocak ayında İnsan Yayınları'ndan çıkan bu eseri, "modern insanın anlam ve hakikat krizi nedir", "neden kaynaklanmaktadır", "nasıl çözülebilir", "gelenek bu çözümün neresindedir" sorularının cevaplarını, "insan, anlam ve hakikat" sorunsalının felsefi, ontolojik ve ahlaki açıdan değerlendiriyor.

Sanat eleştirmeni ve yazar Samed Karagöz'ün yönetimini üstlendiği etkinlikte, Tufan, çalışmasında merkezine Rene Guenon düşüncesini alarak insanın anlam probleminin çözümünün nasıl bir süreçle gerçekleşebileceğini incelediğini söyledi.

Tufan, Guenon'un düşüncelerinin bir tarafı tasavvufa bir tarafının da felsefeye baktığına işaret ederek, "Guenon çalışmamda bu nokta etkili oldu. Guenon'un bilim reddiyesi çok ilginç geldi bana ve beni oldukça sarstı. Çünkü ben bir fizikçiyim. Birtakım formasyonlarla zihniniz donatılıyor. Her ne kadar merakım beni paradigmaların aslında havada uçuşan bulutlar gibi olduğu, pozitivist anlamda belli bir hakikate işaret etmediği, sadece bilim topluluklarının anlamlı çerçeveler kurduğu anlayışına getirmişti. Ama yine de bilimin bende sarsılmaz bir yeri vardı." dedi.

İlk olarak Guenon'un "Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri" kitabını okuduğunu belirten Tufan, şöyle devam etti:

"Matematiğin bilimsel, niceliksel oluşu, töz meselesinin klasik Aristo fiziğiyle Newton fiziğiyle nasıl farklı olduğu, bu farklılığın nasıl bir anlam kaybına neden olduğu, nitelikten niceliğe geçişin insanın dünya tasavvurunda neler kaybettirdiği meselesi çok etkiledi beni. Dolayısıyla içinde yaşadığımız dünyada bilim formasyonu olan eğitim görmüş kitlenin bir dünya resmine baktığında anlam ve hakikate ilişkin bir probleme sahip olduğunu gördüm. Guenon okurken kendi açmazlarımı ve cevap veremediğim soruları da fark ettim."

İlahiyat öğrencilerine düşünmeye cesaret etmeleri ve felsefe dersleri alma konusunda öneride bulunan Mona A. Tufan, İbn-i Arabi'nin "Müslümanlar ferdiyet sahibidir" sözünü hatırlattı.

Tufan, doktora tezinde de insanın anlam problemleri üzerine durduğunu ve yakın zamanda bu çalışmasının da kitaplaştırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı