Yazar Mine Sota, Soma'da öğrencilerle buluştu
Yazar Mine Sota, Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
06.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:12
Yazar Mine Sota, Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlikte, Mine Sota, öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, kitaplarını imzaladı.
Söyleşiye ilçedeki liselerden öğrencilerin yanı sıra Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da katıldı.
Kaynak: AA