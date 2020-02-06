Yazar Mine Sota, Soma'da öğrencilerle buluştu
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Yazar Mine Sota, Soma'da öğrencilerle buluştu

Yazar Mine Sota, Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

06.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:12
Yazar Mine Sota, Soma'da öğrencilerle buluştu

Yazar , Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun salonunda düzenlenen etkinlikte, Mine Sota, öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, kitaplarını imzaladı.

Söyleşiye ilçedeki liselerden öğrencilerin yanı sıra Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da katıldı.

Kaynak: AA
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