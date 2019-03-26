Yazar Metin Mercimek Rektörümüz Karacoşkun'u Ziyaret Etti

Kilisli araştırmacı ve Kent Gazetesi yazarı Metin Mercimek, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin yaptığı güzel çalışmaları ve etkinlikleri yakından takip ettiğini söyleyen Mercimek, üniversitenin gelişiminde ve fark yaratmasında emeği geçen herkesi Rektör Karacoşkun'un şahsında kutladığını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA