Yazar Lütfi Özaydın vefat etti

Yazar Lütfi Özaydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yazar Lütfi Özaydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Söyleyen Bilmez Bilenler Söylemez", "İltifat Ağyaredir Dost Acı Söyler" ve "İstiklal Takvimi 1435" kitaplarının yazarı Özaydın, Tokat'ta dünyaya geldi.

İstiklal Marşı Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi de olan yazar, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

Özaydın'ın cenazesi bugün saat 16.00'da Ümraniye Hekimbaşı Merkez Camisi'nden kaldırılarak, Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz