Yazar Hayati İnanç Taşova'da söyleşiye katıldı

17.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:12

Yazar Hayati İnanç, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Taşova Temsilciliği tarafından düzenlenen "Can Veren Pervaneler" konulu söyleşiye katıldı.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen söyleşiye Taşovalılar yoğun ilgi gösterdi. Salonda yer kalmaması nedeniyle bir grup genç etkinliği sahnede izledi.



Hayati İnanç, gösterdikleri ilgiden dolayı bütün Taşovalılara teşekkür etti.

İnanç, konferansta, "Ben sizin dedelerinizin mektuplarını getirdim" diyerek geçmiş yaşantılardan ve öğütlerden örnekler sundu

Kaynak: AA