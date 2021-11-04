Yazar Hayati İnanç'ın Hakkari'deki söyleşisi ilgi gördü

HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesince "İrfan ve Medeniyet Buluşmaları" kapsamında düzenlenen söyleşide yazar Hayati İnanç, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Öğretmenevinde iki seans halinde düzenlenen söyleşide İnanç, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Söyleşide divan edebiyatı şiirleri ile günümüz sorunlarına ışık tutan, yol gösterici ipuçları veren İnanç, insanoğlunun yaşadığı dünyaya kolayca aldandığı belirterek, şairlerin yazılarından örnekler verdi.

Yoğun ilgi gören programda Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, İnanç'a çiçek takdim etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Taşdemir, bazı kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Haberi Kaydet