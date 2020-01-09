Yazar Hayati İnanç Gazianteplilerle buluştu

09.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:58

Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, "Can veren Pervaneler" konferans düzenledi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnanç, Divan Edebiyatındaki derinlik ve zenginliğe dikkati çekerek, divan şairlerinin yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Mevlana'dan şiirler okuyan İnanç, edebiyatın ve şiirin insan hayatındaki etkisini, kendi hayatından kesitler vererek anlattı.

Konferansa AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Kaynak: AA