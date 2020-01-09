Yazar Hayati İnanç Gazianteplilerle buluştu
Haberler » Güncel » Yazar Hayati İnanç Gazianteplilerle buluştu - Haber

Yazar Hayati İnanç Gazianteplilerle buluştu

Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, "Can veren Pervaneler" konferans düzenledi.

09.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:58
Yazar Hayati İnanç Gazianteplilerle buluştu

Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, "Can veren Pervaneler" konferans düzenledi.

Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnanç, Divan Edebiyatındaki derinlik ve zenginliğe dikkati çekerek, divan şairlerinin yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Mevlana'dan şiirler okuyan İnanç, edebiyatın ve şiirin insan hayatındaki etkisini, kendi hayatından kesitler vererek anlattı.

Konferansa AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler