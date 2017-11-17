Yazar Hayati İnanç, Eyüpsultanlılar ile Buluştu

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında televizyon programlarıyla, internette sohbet videolarıyla Türkçeyi sevdiren yazar Hayati İnanç, Sertarikzade Kültür Merkezi'nde Eyüpsultanlılar ile buluştu.



Sevdalısı olduğu Divan edebiyatını, Türkçeyi yaptığı sohbetlerle özellikle gençlerle paylaşmayı bir hayat tarzı olarak benimseyen yazar Hayati İnanç, Eyüpsultan'da düzenlenen programda"Can Veren Pervaneler"başlığı altında konuşma yaptı.



Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve her ay düzenleyeceği etkinlikte İnanç, hayranlık duyduğu divan edebiyatı şairlerini sıralarken Fatih Sultan Mehmet Han, Nabi ve Şeyh Galip Merhum'un yazdığı şiirlerden örnekler okudu. Okunan şiirlerin manalarının da incelendiği programa Eyüpsultanlı şiirseverler büyük ilgi gösterdi. - İSTANBUL