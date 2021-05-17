Yazar Halil Ayyıldız: Toplumsal Alzheimer Kitabım Sosyolojikomik Bir Tanıdır

"Ah Ulan Nagihan" ve "Yasal Şiirler" kitaplarının da yazarı ünlü yazar Halil Ayyıldız son kitabı "Toplumsal Alzheimer" ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Halil Ayyıldız "Toplumsal Alzheimer" isimli kitabım; toplumun acılarını, geçmişini ve gerçekliğini unuttuğu sosyolojikomik bir tanıdır. Bu Muaccel hale gelmiş kitap, "Erkeğin alnı ne kadar temizse kadının ırzı da o kadar temizdir" sözümün bir nevi edebi perspektifidir; çünkü bu neslin ruhu gerçekten kemoterapi görmesi gerekir. İnsanların en vicdani ve titreyen yerlerine yapılan bir dürtü, gerçekten yaşamaya çalışmanın bir serzenişi bu kitap; çünkü her canlı, yaşamayı tadamayacaktır" dedi.

Toplum gerçeklerine dikkat çektiği kitabında insanları yeniden düşünmeye sevk ettiğini belirten Yazar Halil Ayyıldız, kitabının konusunu şu sözlerle anlatıyor. "Belki de insanlar-Toplumsal Alzheimer'ı okuyarak duyguları ile yeniden düşünmeye, biraz daha fazla yaklaşma imkânına sahip olacaktır. Bazen hayatta kötü davranışların çok iyiniyetli ve gözleri yaşlı sebepleri olabileceğinin edebi bir yansıması.

• Her akşam kurşun yemiş oğullarının mezarı başında çiçek açan kadınları,

• Kravatlı hırsızları,

• Öğrenci okutan hayat kadınlarını,

• Kafası gece dolaşılamayacak sokaklar gibi olanları,

• Sabah namazına giderken sokak çocuklarının başının altına sıcak poğaça koyanları,

• Sağlıktan faydalanamayan ücretli öğretmenleri,

• Yeşil kartlı pezoları,

• Kadın pazarlayıp mevlit okutanları,

• Yalanı alkışlayanları,

• Sokak hayvanları ile maaşını paylaşanları,

• Haksızlığa susanları, Kahveci Reco'yu,

• Kendini önemli gösteren çantaları olup Allah'ın adıyla yolsuzluk yapanları,

• Eskimez ailemi ve neredeyse her ömrüme konu olan,

• İncecik duruşu ve kocaman bir yüreği olan Nagihan'ı anlatmazsak olmazdı çünkü.

Yaşanmış izleri ve diliyle toplumun ruhunu resmetmeye çalışmış, duygularımıza daha fazla kendi olma ve yaşama fırsatı vermiş kara mizah bir eserdir" dedi.

Kaynak: Bültenler